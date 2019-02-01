Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе и понесли потери

Сегодня, 07:15

В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе и понесли потери Донбасс В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

За прошлые сутки, 31 января, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Ранен украинский военный, сообщили в пресс-центре ООС.

"31 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух обстрелах противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружения" - говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь в районе поселка Пески.

А в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 82 мм и гранатометов обстрелял позиции ВСУ в районе Кряковки, а автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применил в районе Крымского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе хутора Вольный. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе Станицы Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства. По данным разведки, 31 января, один оккупант уничтожен, двое получили ранения", – рассказали в ООС. 

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В районе проведения ООС начинает работу подразделение медицинской эвакуации

Вчера, 10:24

Отряд соответствует стандартам НАТО

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Вчера, 07:16

Двое российских наемников уничтожены, трое – тяжело ранены

Объединенные силы опровергают задержание командира воинской части

30 января, 15:08

Ни один из командиров воинских частей ВСУ под стражей не находится

Контрразведчика СБУ и командира воинской части поймали на взятке

30 января, 11:22

Майор СБУ и боевой офицер "крышевали" контрабанду российских сигарет

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов