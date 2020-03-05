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Боевики повредили газопровод на Донбассе

5 марта, 03:25

Елена Вус

Существует угроза прекращения газоснабжения мирных жителей

На Донбассе в результате обстрелов боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.

Об этом говорится в сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", – сообщили в штабе.

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Сообщается, что при этом существует угроза прекращения газоснабжения мирных жителей. На данный момент проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 4 марта, контролируемые Россией боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего были ранены четверо военнослужащих ВСУ. Враг применял и запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под обстрелы в этот день попали позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс газопровод боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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