Боевики с расстояния в 3,5 км подорвали ракетой грузовик ВСУ: появились фото и видео

1 марта ВСУ понесли серьезные потери после того, как боевики из противотанкового ракетного комплекса уничтожили военный грузовик в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района. Прокуратура Луганской области начала уголовное производство по данному эпизоду и показала фото последствий вражеского удара

Так, луганские прокуроры совместно с СБУ по Донецкой области и военными оперативно-тактической группировки "Север" задокументировали результаты обстрела автомобиля украинских военных боевиками и открыли уголовное производство.

"По данным следствия, 1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) по военному грузовому автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела. В непосредственной близости от места обстрела – жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно. В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что на месте происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

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С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 года было шесть погибших и 45 раненых.

Также смотрите видео штаба Объединенных сил, в котором военные рассказали о подрыве грузовика:

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", 2 марта боевики ударили из минометов по мирным жителям. Противник цинично нанес минометный удар по домам мирных жителей в Красногоровке (Донецкая область). В результате обстрела пострадала женщина, ей оказана помощь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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