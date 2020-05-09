Боевики применили станковые гранатометы на Донбассе: есть раненные

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего. Это произошло вблизи населенного пункта Пески.
Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"8 мая российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении в социальной сети.
Пострадавший военный доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена медицинская помощь.
"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – резюмировали в штабе ООС.
Напомним, что агрессия России против Украины длится дольше Второй мировой войны. Она унесла жизни 13 тысяч людей и более 27 тысячам получили ранения из-за конфликта в самом сердце Европы.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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