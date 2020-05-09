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Боевики применили станковые гранатометы на Донбассе: есть раненные

9 мая, 00:30

Елена Кузьмич

Пострадавший военный доставлен в лечебное учреждение

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего. Это произошло вблизи населенного пункта Пески.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"8 мая российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении в социальной сети.

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Пострадавший военный доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена медицинская помощь.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – резюмировали в штабе ООС.

Напомним, что агрессия России против Украины длится дольше Второй мировой войны. Она унесла жизни 13 тысяч людей и более 27 тысячам получили ранения из-за конфликта в самом сердце Европы.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ранения

Источник: Сегодня

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