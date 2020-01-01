Боевики продолжают обстрелы: ранен украинский военнослужащий

/ Фото: Минобороны РФ

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом написали на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 1 января, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Согласно информации, с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Оба обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и не затронули районы разведения сил и средств.

Напомним, что боевики снова не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса – на этот раз представителям миссии запретили проезд через блокпосты в районе Верхнешироковского и Приморского и в районе Михайловки.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно число погибших воинов ВСУ в декабре 2019 года. Со стороны украинской армии гибли спецназовцы СБУ, бойцы ВСУ и нацгвардейцы, и это при том, что по факту объявлен режим прекращения огня на передовой.

Смотрите также видео, как украинские военные, которые держат оборону на Мариупольском направлении, оригинально "поздравили" российских оккупантов на передовой, соорудив елку из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

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