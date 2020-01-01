Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Боевики продолжают обстрелы: ранен украинский военнослужащий

1 января, 19:54

Вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня

/ Фото: Минобороны РФ

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом написали на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 1 января, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Согласно информации, с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Реклама

Оба обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и не затронули районы разведения сил и средств.

В тренде
2,5 года в изоляции в Донецке: что известно об освобожденном украинце Асееве
Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Напомним, что боевики снова не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса – на этот раз представителям миссии запретили проезд через блокпосты в районе Верхнешироковского и Приморского и в районе Михайловки.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно число погибших воинов ВСУ в декабре 2019 года. Со стороны украинской армии гибли спецназовцы СБУ, бойцы ВСУ и нацгвардейцы, и это при том, что по факту объявлен режим прекращения огня на передовой.

Смотрите также видео, как украинские военные, которые держат оборону на Мариупольском направлении, оригинально "поздравили" российских оккупантов на передовой, соорудив елку из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс военные боевики обстрелы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из пленаУкраина
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и КрымомКрым
Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Полный список имен
Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Полный список именУкраина
Лутковская: Обмен пленными состоится до конца года
Лутковская: Обмен пленными состоится до конца годаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...