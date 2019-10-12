Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

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С начала текущих суток, 12 октября, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовка – с станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 10 октября на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

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