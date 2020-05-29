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Боевики пытались убежать, но неудачно: видео уничтожения миномета

29 мая, 18:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики в нарушение Минских соглашений стреляли из этого миномета

Украинские военные накрыли огневую точку боевиков и уничтожили миномет и его боевой расчет. Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Доник, опубликовав соответствующее видео.

"Был обнаружен 120-мм миномет российских наемников, который цинично, нарушая Минские соглашения, обстреливал подразделения холодноярцев (93 бригада ВСУ "Холодный яр" – ред.) с подготовленных позиций. В результате действий "неустановленной силы", миномет и расчет были уничтожены. Позиции перепаханы под новый урожай. Видео длинное, но стоит досмотреть, как расчет боевиков пытается убежать. Неудачно", – написал волонтер.

Roman Donik/YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

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Также мы показывали видео, как ВСУ плотным огнем накрыли позиции боевиков. Наши военные ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

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Донбасс боевики миномет Роман Доник

Источник: Сегодня

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