"Третья сила" плотным огнем накрыла позиции боевиков: видео удара ВСУ

На Донбассе украинские военные жестко накрыли позиции боевиков на одном из направлений, наказав их за обстрелы. Соответствующие видео выложил в Facebook волонтер Роман Доник.
Бойцы ВСУ ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.
"Так бывает, когда долго и нудно выпрашиваешь, нарушая минские соглашения, и обстреливаешь позиции ВСУ. А потом приходит какая-то "третья сила" и бьет по месту, откуда велся огонь", – написал он.
"Как раз туда, откуда по нашим селам стреляли", – добавил Доник.
Как сообщали новости "Сегодня", боевики атаковали украинских военных с беспилотника, нанеся им потери. Противник ударил с воздуха, сбросив гранату на опорный пункт ВСУ.
В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробней в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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