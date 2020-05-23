"Третья сила" плотным огнем накрыла позиции боевиков: видео удара ВСУ

На передовой снова горячо – обстрелы оккупантов не остаются без ответа

На Донбассе украинские военные жестко накрыли позиции боевиков на одном из направлений, наказав их за обстрелы. Соответствующие видео выложил в Facebook волонтер Роман Доник.

Бойцы ВСУ ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.

"Так бывает, когда долго и нудно выпрашиваешь, нарушая минские соглашения, и обстреливаешь позиции ВСУ. А потом приходит какая-то "третья сила" и бьет по месту, откуда велся огонь", – написал он.

Видео: Facebook/Роман Доник

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"Как раз туда, откуда по нашим селам стреляли", – добавил Доник.

Видео: Facebook/Роман Доник

Как сообщали новости "Сегодня", боевики атаковали украинских военных с беспилотника, нанеся им потери. Противник ударил с воздуха, сбросив гранату на опорный пункт ВСУ.

В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробней в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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