Боевики ранили украинского военного, но ВСУ заставили их заткнуться

В течение суток четверга, 30 января, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных "Минском" ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березовое, применив гранатометы различных систем.
Защитников Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , враг трижды обстреливал из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82 мм – 13 мин.
Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.
Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения, говорится в сообщении.
За прошлые сутки, 29 января, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.
Напомним, 28 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Были ранены двое военнослужащих.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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