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Боевики ранили украинского военного, но ВСУ заставили их заткнуться

30 января, 18:55

Оккупанты четыре раза обстреливали позиции сил ООС

Facebook 93-й омбр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й омбр ВСУ "Холодный Яр"

В течение суток четверга, 30 января, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных "Минском" ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березовое, применив гранатометы различных систем.

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Защитников Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , враг трижды обстреливал из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82 мм – 13 мин.

Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

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Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения, говорится в сообщении.

За прошлые сутки, 29 января, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Напомним, 28 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Были ранены двое военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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