Гранатометы и тяжелые минометы: на Донбассе не утихает вражеский огонь

Враг устроил девять обстрелов по позициям ВСУ

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 29 января, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела. Вблизи Песков, Лебединского и дважды у Марьинки боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Неподалеку Орехово стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 2 мины. Три раза у Новотошковского велся огонь из миномета калибра 120 мм – 4 мины и с 82-мм миномета – 14 мин. Вблизи Новолуганское враг ударил из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 28 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Были ранены двое военнослужащих.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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