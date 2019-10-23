Боевики распродают российское оружие и имущество: что происходит в "Л/ДНР"

Оккупанты не могут обуздать своих «воинов», которые уже ставят ультиматумы командирам

/ Фото: Сегодня

Боевики продолжают распродавать российскую военную оружие и боеприпасы, присланные из России. Кроме того, враг шантажирует своих командиров увольнением из-за уменьшения выплат. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". Вместе с этим, растет число наемников из числа т.н. "незаменимой гвардии", которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за уменьшения денежных выплат в связи с прекращением боевых действий.

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Кроме того, с начала октября из-за низких морально-психологических качеств лиц указанной категории, в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительных масштабов приобрела торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом.

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Как сообщали новости "Сегодня", российскому командованию известно о беспределе в рядах "1-го и 2-го армейских корпусов "Л/ДНР" относительно хищений имущества, оружия и техники, присылаемых из России. Теперь в "Л/ДНР" ожидается приезд важной комиссии по ракетному вооружению, а также будет проверка боевиков.

А тем временем в Луганской области жители трех городов остались без воды. Подробней смотрите в сюжете:

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