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Из России в "Л/ДНР" ожидается приезд важной комиссии по ракетному вооружению

20 октября, 05:17

Командование РФ проверит потребности боевиков для будущих поставок запрещенного на Донбассе вооружения

/ Фото: Минобороны РФ

На оккупированных территориях Донбассе уже работают комиссии из России по хищениям боевиками военного имущества, а в ближайшее время приедет комиссия по ракетному вооружению. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ усиливает контроль за выполнением приказов и распоряжений в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, с 12 октября там работают комиссии Южного военного округа ВС РФ численностью более 40 офицеров.

"Цель их работы – выявление фактов нецелевого использования выделенных в 2019 году средств на организацию боевой подготовки и обеспечения повседневной деятельности войск", – сообщает разведка.

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Кроме того, на следующей неделе ожидается прибытие комиссии в составе представителей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ и 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ для определения объемов дальнейших поставок с территории России ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов боевикам.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР". Офицеры из России определяли профпригодность боевиков и выявляли наркозависимых.

Также стало известно, что боевики распродают российскую военную технику. В итоге оккупанты приняли меры и планируют наказать виновных в растрате российского имущества.

А тем временем президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в День защитника и встретился с военными. Подробнее смотрите в сюжете:

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Россия комиссия Донбасс разведка

Источник: Сегодня

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