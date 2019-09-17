Боевики распродают российскую военную технику: Россия срочно принимает меры

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На оккупированных территориях Донбасса хаос. В оккупационных войсках командиры намерено списывают технику россиян для собственной наживы. Командование РФ едет с проверками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ принимает срочные меры по прекращению в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" практики досрочного списания вооружения, военной техники и материальных средств.

В частности, в текущем году значительное количество запасов военного имущества, ввезенного из России, было незаконно списано и изъято в подразделениях, со складов и баз хранения для продажи, в т.ч. материальных средств служб тыла, медицинского оборудования, лекарств и препаратов.

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В связи с данной ситуацией на этой неделе комиссиями Южного военного округа РФ будет осуществлена ​​масштабная проверка служб вооружения и тыла российских оккупационных войск. По результатам их работы предполагается принятие кадровых решений и наказания виновных лиц за небрежное использование и хранение материальных ресурсов в соответствии с российским законодательством.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР" на профпригодность. Офицерский состав т.н. "армий ЛНР и ДНР" пройдет переаттестацию.

А на передовой тем временем враг пошел на хитрость и нарушение Минских договоренностей – оккупанты маскируют тяжелую технику и отрабатывают удар по ВСУ. Противник активно проводит тренировки артиллерийских подразделений для атаки на позиции украинской армии.

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