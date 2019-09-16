В Мариуполе расстреляли боевика "ДНР": появились подробности

По данным полиции, в погибшего выстрелили семь раз

Боевик принимал участие в штурмах Донецкого аэропорта и Дебальцево. Фото из социальных сетей

В Левобережном районе Мариуполя, Донецкой области, на улице Воинов-освободителей, был убит Роман Джумаев, которого обвиняли в по статье об "участии в террористической группировке".

Как сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Александра Гаврилко, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции.

"Факт убийства в городе Мариуполе да, у нас зарегистрирован", – подчеркнула она, пообещав позднее сообщить детали.

Между тем, журналисты местного издания 0629 отметили, что выстрелы прозвучали, когда неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор.

Медики насчитали на теле убитого семь огнестрельных ранений, мужчина скончался до приезда "скорой".

Роману Джумаеву было 28 лет. Он уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем отправился в Донецк и вступил в ряды боевиков "ДНР", где принимал участие в штурмах Донецкого аэропорта и Дебальцево.

Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, где работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию. В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Джумаева обвиняли по статье, которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет. Суд по данному факту еще продолжается – последнее заседание состоялось в начале августа, когда Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому – с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, ранее в Донецке, к годовщине уничтожения главаря боевиков был Александра Захарченко, был открыт памятник, который жестко протроллили пользователи социальных сетей.

Новости "Сегодня" писали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

А опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что в команде нынешнего главаря боевиков знали: с Захарченко что-то должно произойтив сентябре.

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