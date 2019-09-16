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На Донбассе боевики снова нанесли урон украинской армии

16 сентября, 13:33

Враг применял в своих атаках гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики снова бьют из запрещенного оружия. С начала текущих суток враг пять раз обстреливал позиции украинской армии, в результате чего ранение получил один боец. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, на Луганском направлении было зафиксировано два обстрела, а на Донецком – три. В частности, из пехотного вооружения ночью были обстреляны позиции ВСУ вблизи Луганского, Новотошковского, Новотроицкого, Павлополя и Пищевика. Противник целил из гранатометов всех типов и систем, а также из пулеметов крупного калибра.

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На эти провокации бойцы сил ООС дали ответный огонь.

Вследствие ночных и утренних вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, после чего он был доставлен в госпиталь.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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Донбасс ВСУ боевики потери

Источник: Сегодня

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