На Донбассе оккупанты маскируют тяжелую технику и отрабатывают удар по ВСУ

/ Фото: Минобороны РФ

Командование оккупационных войск на Донбассе принимает меры для сокрытия запрещенного тяжелого вооружения на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Оккупанты пытаются скрыть вблизи линии разграничения на фронте свою технику, которая, согласно минским договоренностям, должна находиться в местах отвода вооружений.

В частности, с начала сентября введен усиленный контроль соблюдения порядка маскировки средств огневого поражения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов" российско-оккупационных войск, размещенных в укрытиях вблизи линии соприкосновения на запрещенных расстояниях.

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Кроме того, увеличилась интенсивность тренировок передовых подразделений противника, в ходе которых отрабатываются вопросы огневого поражения наших войск, в т.ч. с применением запрещенных артиллерийских систем. При этом, контроль за соблюдением мер маскировки осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов. Выявленные нарушения и недостатки по маскировке устраняются российско-оккупационными войсками немедленно.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились разведданные, что Россия готовит боевиков на Донбассе к наступлению. В ГУР отмечали, что оккупанты усилили военные поставки в т.н. "Л/ДНР" и проводят учения.

Кроме того, недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

А тем временем на фронте противник продолжает нарушать договоренности и обстреливает позиции украинских военных. Бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожены трое человек, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой:

Видео: facebook.com/450ua

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