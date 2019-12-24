Боевики разбросали гранаты прямо под ноги мирным жителям

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На оккупированных территориях противник продолжает беспредел, ставя под угрозу жизни мирных жителей – вблизи одного из учебных заведения заметили разбросанные боеприпасы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.

С этой целью, с начала декабря в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и ​​с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории.

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Так, 20 декабря вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области было выявлено разбросанные боеприпасы, в т.ч. наступательные гранаты "ф-1", которые используются оккупантами для установления растяжек.

Мы уже не раз писали, что у противника возникали проблемы с минами. Как сообщали новости "Сегодня", боевики усилили минирование Донбасса и гибнут на своих же минах, а потом в этом их командиры пытаются обвинить украинскую армию.

Ранее на Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины. Противник в хаотичном порядке устанавливает минные поля, а потом по ним же "неаккуратно" ходит.

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