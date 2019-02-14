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Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и получили ответку

Сегодня, 19:02

В основном враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, сообщили в штабе

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook
Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и получили ответку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg Донбасс В основном враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, сообщили в штабе

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник семь раз обстрелял позиции наших войск, применив при этом вооружение, запрещенное Минскм договоренностям, шесть раз. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Зайцево; из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП – около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

Ранее мы писали, что ВСУ снова уничтожили позицию боевиков.

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях военные показали видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

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Тег Донбасс, боевики, ООС

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