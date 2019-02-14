ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео
На этот раз точным ударом по врагу отличились воины из 54 механизированной бригады
Украинские военные снова метко ударили по боевикам на Луганском направлении и уничтожили их позицию. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, был уничтожен и вражеский пулеметчик.
"Именно тот момент, когда позиция российско-оккупационных войск была уничтожена вместе с пулеметным расчетом воинами 54 ОМБр. Район населенного пункта Катериновка Луганской области", – написал "Штирлиц".
Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
Также сообщалось, что 7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
Кроме того, мы показывали видео, как ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков. Высокоточное украинское оружие держит в страхе противника и точно бьет по его укреплениям.
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