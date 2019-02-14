ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео

На этот раз точным ударом по врагу отличились воины из 54 механизированной бригады

Фото: Facebook

ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/57b/b37/5c657bb37f436.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/57b/b37/5c657bb37f436.jpg 2019-02-14T16:32:18+02:00 Донбасс На этот раз точным ударом по врагу отличились воины из 54 механизированной бригады

Украинские военные снова метко ударили по боевикам на Луганском направлении и уничтожили их позицию. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, был уничтожен и вражеский пулеметчик.

"Именно тот момент, когда позиция российско-оккупационных войск была уничтожена вместе с пулеметным расчетом воинами 54 ОМБр. Район населенного пункта Катериновка Луганской области", – написал "Штирлиц".

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также сообщалось, что 7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

Кроме того, мы показывали видео, как ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков. Высокоточное украинское оружие держит в страхе противника и точно бьет по его укреплениям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.