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ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео

Сегодня, 16:32

На этот раз точным ударом по врагу отличились воины из 54 механизированной бригады

Фото: Facebook
ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/57b/b37/5c657bb37f436.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/57b/b37/5c657bb37f436.jpg Донбасс На этот раз точным ударом по врагу отличились воины из 54 механизированной бригады

Украинские военные снова метко ударили по боевикам на Луганском направлении и уничтожили их позицию. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, был уничтожен и вражеский пулеметчик.

"Именно тот момент, когда позиция российско-оккупационных войск была уничтожена вместе с пулеметным расчетом воинами 54 ОМБр. Район населенного пункта Катериновка Луганской области", – написал "Штирлиц".

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также сообщалось, что 7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

Кроме того, мы показывали видео, как ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков. Высокоточное украинское оружие держит в страхе противника и точно бьет по его укреплениям.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики

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