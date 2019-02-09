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В "бригаде-200" пополнение: офицер ВСУ показал видео уничтожения боевиков

Сегодня, 10:33

Ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием, не останавливается ни на минуту, отметил Анатолий Штефан "Штирлиц"

Фото: AFP
В "бригаде-200" пополнение: офицер ВСУ показал видео уничтожения боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6b9/495/5c56b9495126a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6b9/495/5c56b9495126a.jpg Донбасс Ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием, не останавливается ни на минуту, отметил Анатолий Штефан "Штирлиц"

На Донбассе бесславная "бригада-200" (уничтоженные боевики) пополнилась очередными наемниками. Об этом сообщает в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием и предателей, которые взяли в руки оружие, поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленного возмездия от воинов с осиного роя", - написал "Штирлиц".

Напомним, 7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам офицера ВСУ Анатолия Штефана, противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

Кроме того, 5 февраля ВСУ подбили технику врага, нанеся ему потери. Противник под прикрытием минометного огня попытался атаковать на бронетехнике, но был жестко наказан украинской ракетой – бойцы ООС ударили из противотанкового комплекса.

Также ранее Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики

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