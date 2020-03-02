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На Донбассе боевики устроили 11 обстрелов: в рядах ВСУ серьезные потери

2 марта, 07:18

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 1 марта, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пять ранены и еще два – получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано семь обстрелов:

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  • вблизи Песков стреляли из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Лебединским стреляли из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Невельского ударили из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе Авдеевки велся огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Березовой боевики применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие;
  • рядом с Марьинкой стреляли из станкового противотанкового гранатомета – враг устроил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Тарамчука ударили из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил четыре обстрелы:

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  • вблизи Луганского ударили из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Нижнетеплое стреляли из противотанкового ракетного комплекса;
  • неподалеку Новолуганского ударили из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Новотошковским применили 120-мм минометы – 12 мин.

"Вчера, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражения", – рассказали в ООС.

Напомним, 29 февраля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

Также мы рассказывали, как украинские военные подавили огневую точку противника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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