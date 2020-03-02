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Боевики ударили из минометов по мирным жителям: фото последствий обстрела

2 марта, 13:50

Сергей Мартынец

В результате обстрела пострадала женщина, ей оказана помощь

На Донбассе боевики продолжают обстрелы, но не только позиций украинской армии. Противник цинично нанес минометный удар по домам мирных жителей в Красногоровке (Донецкая область). Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 2 марта российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

"Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь. Такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины. Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.

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В полиции Донецкой области уточнили, что ранение получила 73-летняя местная жительница, которая находилась в доме, попавшем под обстрел. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 258 (Террористический акт).

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 марта подконтрольные России боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенного "Минском" оружия. В результате вражеских обстрелов ВСУ снова понесли потери на Донбассе. В штабе ООС пригрозили боевикам – ни один акт агрессии не останется без симметричного ответа.

А тем временем артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам, в итоге была повреждена одна единица техники. Смотрите видео:

Видео: Роман Доник

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики миномет обстрелы Красногоровка ООС

Источник: Сегодня

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