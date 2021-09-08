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Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе. Ранен украинский военный

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
8 сентября, 00:53
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Раненого после обстрела боевиками 7 сентября украинских позиций бойца после оказания первой медицинской помощи транспортировали в лечебное учреждение
ывавыа
ывавыа / Фото: УНИАН

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 сентября в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников, в результате был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток", в полосе ответственности которой произошел обстрел.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", – говорится в сообщении.

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После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение, его состояние удовлетворительное.

Как отметили в группировке "Восток", украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая вооруженную агрессию России.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ;
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

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