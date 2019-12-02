Боевики снова жестко наказаны: в ВСУ сообщили о потерях врага

Противник не оставляет попыток нанести урон украинской армии, но сам за это и поплатился

/ Фото: Минобороны Украины

На передовой в первый день зимы украинские военные ликвидировали троих боевиков, но и это еще не все. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатоли Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 1 декабря составили: безвозвратные (200) – три человека (1 омсбр), санитарные (300) – два человека (1-1 омсбр, 1-11 омсп)", – написал "Штирлиц".

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В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам только в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

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Отметим, что 1 декабря боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Не обошлось без потерь у ВСУ. В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе.

В то же время враг понес большие потери в ноябре. За последний месяц осени оккупационные войска потеряли 41 человека убитыми и 66 ранеными.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

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