Боевики ударили из гранатометов, у ВСУ новые потери

После того, как вчера на Донбассе боевики понесли потери, сегодня противник активизировался в районе Авдеевки и ранил одного бойца украинской армии.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
"Сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", – говорится в сообщении.
Раненого бойца быстро эвакуировали с передовой в больницу, где ему предоставили медицинскую помощь. Его состояние здоровья удовлетворительное.
В ООС отметили, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие подавили вражескую активность, потери противника уточняются.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ нанесли огромный урон боевикам. Противник начал "утюжить" позиции сил ООС, на что наши бойцы дали адекватный ответ. В результате у оккупантов много убитых, уничтожены блиндаж и техника.
Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:
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