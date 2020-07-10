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Боевики ударили из гранатометов, у ВСУ новые потери

10 июля, 12:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Силы ООС адекватно ответили врагу, потери боевиков уточняются

После того, как вчера на Донбассе боевики понесли потери, сегодня противник активизировался в районе Авдеевки и ранил одного бойца украинской армии.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"Сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Раненого бойца быстро эвакуировали с передовой в больницу, где ему предоставили медицинскую помощь. Его состояние здоровья удовлетворительное.

В ООС отметили, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие подавили вражескую активность, потери противника уточняются.

В тренде
На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери
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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ нанесли огромный урон боевикам. Противник начал "утюжить" позиции сил ООС, на что наши бойцы дали адекватный ответ. В результате у оккупантов много убитых, уничтожены блиндаж и техника.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

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