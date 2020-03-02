В штабе ООС пригрозили боевикам: Ни один акт агрессии не останется без симметричного ответа

Боевики также уничтожили автомобили, которые везли воду и продовольствие

Вооруженные формирования Российской Федерации, нарушая все существующие договоренности и имея явное намерение сорвать процесс мирного урегулирования в Донецкой и Луганской областях, прибегают к обстрелам украинских военных, даже тогда, когда есть высокая вероятность поражения гражданского населения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Так, обстрел 29 февраля украинского военного автомобиля рядом с КПВВ "Марьинка" мог легко привести к жертвам среди мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения. Только фортификационные сооружения, которые находились рядом с обстрелян грузовиком, задержали волну обломков и не допустили потерь среди гражданских лиц", – говорится в сообщении.

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"Сегодня же (1 марта – Ред.), применив ПТУР против другого грузовика одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, вооруженные формирования Российской Федерации подвергли опасности местных жителей, которые могли пострадать при отклонении ракеты от цели", – отметили в штабе.

Также в пресс-центре добавили, что обстрелом были уничтожены автомобили, которые перевозят продовольствие и воду.

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"Это лишний раз подтверждает, что враг не желает мира для населения востока Украины и делает все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше. Подразделениями Объединенных сил была дана адекватная отпор действиям противника. Ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без симметричного ответа", – уточнили в ООС.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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