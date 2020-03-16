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Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: где было "жарко"

16 марта, 07:21

Денис Беспалов

Два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два - боевые поражения

В воскресенье, 15 марта, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

  • трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды рядом с Лебединским – с 120-мм минометов – 35 мин, с минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Невельского – из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

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  • неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два – боевые поражения.

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Боевики утихли, но без потерь не обошлось: как прошли сутки на Донбассе

С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как известно, ранее в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и ранеными среди украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

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