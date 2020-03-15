Украинские военные попали под огонь боевиков на Донбассе: подробности

В субботу, 14 марта, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовка – с миномета калибра 82 мм – 5 мин;

вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Новолуганского – с миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов – 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым – с миномета калибра 120 мм – 3 мины.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Реклама

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом текущих суток дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел, а именно: в районе населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки.

Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, 13 марта на Донбассе боевики также обстреливали позиции украинских военных и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Как известно, ранее в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и ранеными среди украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама