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Украинские военные попали под огонь боевиков на Донбассе: подробности

15 марта, 07:23

Денис Беспалов

Боевики используют запрещенные минскими соглашениями вооружения

В субботу, 14 марта, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

  • рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Старогнатовка – с миномета калибра 82 мм – 5 мин;
  • вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи Новолуганского – с миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов – 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Зайцевым – с миномета калибра 120 мм – 3 мины.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

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Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом текущих суток дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел, а именно: в районе населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов.

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Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки.

Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, 13 марта на Донбассе боевики также обстреливали позиции украинских военных и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Как известно, ранее в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и ранеными среди украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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