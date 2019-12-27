Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери

Фото: "Сегодня"

За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 9 обстрелов наших позиций:

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рядом с Невельским стреляли из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Красногоровки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Васильевка велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Старогнатовки;

в районе населенного пункта Водяное велся огонь со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Лебединского боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили 8 обстрелов позиций украинских защитников:

рядом с Южным стреляли из ручного противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новгородское велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Крымского боевики применили крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Троицкого враг стрелял из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

у Старого Айдара велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Майским ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Шумы зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Орехово стреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", также стало известно об усилении Россией боевиков на Донбассе ракетными комплексами. Кроме того, отрабатывает враг и действия с артиллерией для как можно большего нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что недавно из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники.

Смотрите также в сюжете, какая сейчас обстановка на передовой, и что там происходит:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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