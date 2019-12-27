Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери

За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 9 обстрелов наших позиций:
- рядом с Невельским стреляли из стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Красногоровки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета;
- у населенного пункта Васильевка велся огонь из стрелкового оружия;
- рядом с Авдеевкой боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Старогнатовки;
- в районе населенного пункта Водяное велся огонь со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили 8 обстрелов позиций украинских защитников:
- рядом с Южным стреляли из ручного противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Новгородское велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Крымского боевики применили крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Троицкого враг стрелял из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- у Старого Айдара велся огонь из стрелкового оружия;
- рядом с Майским ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Шумы зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Орехово стреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", также стало известно об усилении Россией боевиков на Донбассе ракетными комплексами. Кроме того, отрабатывает враг и действия с артиллерией для как можно большего нанесения урона украинской армии.
Также мы писали, что недавно из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники.
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