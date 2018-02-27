Боевики устроили масштабную зачистку в руководстве "ДНР"

Сегодня, 16:00

Стало известно о десятках проворовавшихся сторонников псевдореспублики

Фото: AFP
Фото: AFP

В руководстве так называемой "ДНР" разгорелся скандал из-за воровства финансовых средств. Как сообщают подконтрольные противнику ресурсы, на данный момент задержан "министр энергетики" Эдуард Голенко и еще 22 его подчиненных.

"Голенко  с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств "государственных" предприятий, подконтрольных "министерству энергетики", – сообщают ресурсы боевиков.

По предварительной информации, Голенко с подручными  присвоили более 100 миллионов рублей.

Как известно, в ноябре 2017 года в так называемой "ЛНР" произошел конфликт между Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом, отправленным им в отставку. Корнет обвинил Плотницкого и нескольких его приближенных в подготовке "переворота" и работе на украинские спецслужбы. В свою очередь, Плотницкий заявил, что экс-министр начал сопротивляться своей отставке.

Позже главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, а своим преемником назначил "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника.
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"Сегодня"

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