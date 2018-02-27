Самые горячие точки Донбасса 27 февраля: интерактивная карта АТО

За минувшие сутки по всей линии соприкосновения боевики провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Штаб АТО.

"В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения", – информирует ведомство.

Так, на Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибром 120-мм в сторону наших позиций у Троицкого.

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песок. На Приазовье противник вел огонь по украинским опорным пунктам у Лебединского. Также из стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Каменки.

Напомним, возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку. "Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", — рассказали в пресс-центре штаба АТО.

А в оккупированном боевиками Харцызске Донецкой области танк вылетел из колонны и упал с моста на ж/д пути, в результате чего погиб 1 боевик.