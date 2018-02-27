На Донбассе боевики во время учений уничтожили два собственных танка

По информации украинских военных, одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а вторая перевернулась на крышу

Российско-оккупационные войска во время отработок на военном полигоне Приморский на Донбассе уничтожили два собственных танка Т-72, сообщили в разведке штаба АТО.

По информации украинских военных, одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а вторая перевернулась на крышу.

В штабе АТО убеждены, что к такому инциденту привело "безответственное отношение и личная небрежность механиков-водителей".

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"Российские наемники из состава так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты продолжают нести репутационные потери в глазах руководства российско-оккупационных войск", – резюмировали в штабе АТО.

Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку. "Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", — рассказали в пресс-центре штаба АТО.

А в оккупированном боевиками Харцызске Донецкой области танк вылетел из колонны и упал с моста на ж/д пути, в результате чего погиб 1 боевик.