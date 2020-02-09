Россия на Донбассе активно готовит артиллерию к бою: подробности

На оккупированных территориях сейчас работает спецкомиссия из Питера

Оккупационное командование проводит подготовку артиллерийских расчетов и минометных батарей, а следит за этим специальная комиссия из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в т.ч. с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов во взаимодействии с разведывательными подразделениями.

В то же время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится комиссия Южного военного округа ВС РФ, в состав которой входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). Указанная комиссия в т.ч. осуществляет контроль мероприятий боевой подготовки.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия меняет своих командиров, в "Л/ДНР" массовые проверки. К боевикам нагрянули комиссии с проверками перед отъездом российских офицеров на родину и прибытием новых.

В тренде На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы из запрещенного оружия

Также ранее разведка сообщала, что на Донбассе боевики снова применяют "любимую" тактику – размещают артиллерию вблизи жилых районов, чтобы обезопасить себя от ответного огня украинской армии.

А тем временем ситуация на фронте напряженная. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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