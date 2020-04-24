Боевики "вернули" Донецку советское название

«Указ» уже опубликовали на интернет-ресурсах боевиков

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о присвоении оккупированному Донецку второго названия – Сталино. Документ уже опубликовали на интернет-ресурсах боевиков.

"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ДНР и города Донецка", – говорится в "указе".

Документ Пушилин подписал вчера, 23 апреля. Теперь боевики будут использовать "новое" название наряду со старым в праздники – 9 Мая (День Победы), 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков), а также 22 июня (День памяти и скорби).

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Напомним, такой же "указ" недавно подписал главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник. Луганску боевики присвоили название Ворошиловград.

Также ранее новости "Сегодня" сообщали, что в рамках нового обмена пленными три боевика отказались возвращаться в "ЛНР" и разозлили их "омбудсмена". Один из пленников Киева дерзко объяснил Ольге Кобцевой, почему они не собираются возвращаться на оккупированные территории.

Видео: Facebook

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