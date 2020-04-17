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Оккупанты дали Луганску еще одно название

17 апреля, 18:15

Сергей Мартынец

Боевики дали второе название городу по случаю 75-летия празднования победы в Великой отечественной войне

Главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник, которому ранее было объявлено о подозрении, подписал "указ" о присвоении оккупированному Луганску второго названия Ворошиловград. Это связано с празднованием на оккупированных территориях 75-летия победы в Великой отечественной войне. Фейковое распоряжение боевиков опубликовал в Facebook журналист Андрей Дихтяренко.

"Установить в качестве символа города Луганска наименование "город Ворошиловград", используемое наряду с названием "город Луганск" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории "ЛНР", связанные с Великой отечественной войной", – говорится в "указе".

В "документе" перечислены даты, к которым будет применяться новое название города:

  • 9 мая – День победы в Великой отечественной войне;
  • 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой отечественной войны;
  • 14 февраля – День освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков.

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Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова. Ворошилов участвовал в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков – перечней лиц, репрессированных по санкции членов Политбюро. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 000 человек.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках нового обмена пленными три боевика отказались возвращаться в "ЛНР" и разозлили их "омбудсмена". Один из пленников Киева дерзко объяснил Ольге Кобцевой, почему они не собираются возвращаться на оккупированные территории.

Видео: Facebook

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Донбасс луганск ворошиловград

Источник: Сегодня

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