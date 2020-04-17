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Три боевика отказались возвращаться и разозлили "омбудсмена ЛНР": видео

17 апреля, 16:53

Сергей Мартынец

Боевики решили остаться на территории свободной Украины

Во время обмена пленными на Донбассе четверо боевиков отказались возвращаться в т.н. "ЛНР": один еще до обмена об этом заявил, а трое из них прямо во время самого процесса обмена сообщилит "омбудсмену ЛНР" Ольге Кобцевой, что не вернутся на оккупированную территорию. Соответствующее видео появилось в сети.

Так, один из троих отказников пообщался с Кобцевой и довольно дерзко ей объяснил, что они не переступят больше линию разграничения и возвращаться не собираются.

Пленный: "Я сказал вам, я не перейду эту линию".

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Кобцева: "Вы отказываетесь от участия в обмене?".

Пленный: "Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали, в расчете вроде бы".

Один из представителей "ЛНР" отметил, что этот освобожденный боевик написал совсем другое заявление.

Пленный: "Вы меня что, силой на аркане поведете?".

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Кобцева: "Вот ваше это демонстративное заявление ничем не обосновано. Вы участвуете в обмене по причине того, что вы до этого изъявили желание быть освобожденным по политической договоренности в результате обмена".

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Пленный: "Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР". Вам все понятно?".

Кобцева: "Мне? Вы на каком основании со мной так разговариваете? Нет, вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку за участие в обмене. Правильно? Собственно – вы все".

Пленный: "Это своеобразная программа очищения. Так понятней?".

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Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили только четверых.

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс боевики обмен пленными Кобцева

Источник: Сегодня

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