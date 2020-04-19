Толпы людей без масок: как в оккупированном Донецке празднуют Пасху (фото)

Сознательные люди тоже были, но в меньшинстве

В Украине запретили проводить в православных церквях богослужения из-за коронавируса, а власти призывали оставаться дома и не идти в церкви, чтобы не дать заразе распространиться еще больше. Но если даже в свободной Украине не все послушали, то в оккупированном Донецке тем более. Там люди собирались толпами и многие были без масок.

Возле некоторых церквушек были более сознательные люди и выстраивались хотя бы по цепочке и в масках, а в некоторых местах собирались толпами и без средств защиты.

В некоторых храмах выстраивалась очередь, чтобы поцеловать крест священника или икону, чего категорически нежелательно делать в условиях эпидемии.

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Как сообщали новости "Сегодня", и на подконтрольной Украине территории Донбасса тоже было не все гладко. Так, например, Святогорская лавра (Московского патриархата) в Пасхальную ночь была забита людьми, многие были без масок. По данным полиции, там собрались около 300 человек. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

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Смотрите видео массового богослужения в Свято-Успенской лавре:

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Напомним, в Нацполиции рассказывали, что всего по Украине зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, в том числе четыре случая в Донецкой области. Читайте подробнее, как украинцы празднуют Пасху: онлайн-богослужения и освящения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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