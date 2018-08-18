Боевики выбили признание журналиста Асеева в шпионаже и показали по российскому ТВ
Заставили признаваться во всем, что только можно себе представить, прокомментировал признания бывший нардеп Фирсов
Боевики ОРДО выбили из украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого после похищения в Донецке более года удерживают в плену, признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook бывший нардеп Егор Фирсов.
Речь идет, в частности, о программе "Сладков +" на телеканале "Россия 24".
"Статья, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР" – "шпионаж", то в данном случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины", – заявил Асеев в интервью.
Фирсов отметил, что в сюжете наблюдается весь набор фейков.
"… и дневники, и шпионаж, и участие в батальоне, и киевские кураторы. Такое впечатление, что Стаса заставили признаваться во всем, что только можно себе представить", – написал он.
Экс-нардеп обращает внимание на поведение Асеева во время интервью – дрожащий голос и руки, которые уже по привычке держатся, как в наручниках.
"Постановочные кадры, где он ест, а на столе бутылка боржоми и пузырьки с лекарствами", – добавляет экс-депутат.
Фирсов предположил, что на этом оккупанты не остановятся и покажут еще пресс-конференции и другие мероприятия, на которых будут убеждать, что Асеев шпион.
Ранее сайт "Сегодня" писал о времени, проведенном Асеевым в Изоляции.
Не так давно журналист объявил голодовку.
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