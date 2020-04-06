Боевики жестко наказаны: ВСУ нанесли врагу большой урон

Украинские военные ответным огнем нанесли серьезные потери боевикам 5 апреля – уничтожены два грузовика и ранены несколько оккупантов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"По данным разведки Объединенных сил, 5 апреля наши подразделения, которые вели оборонительные действия, прицельным огнем из незапрещенных образцов вооружения в ответ на враждебные обстрелы ранили шестерых российских оккупантов из состава одной из частей "1 АК ВС РФ", уничтожили два вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал" из этой же части", – сообщили военные.

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Мы уже писали, что в этот же день ВСУ сбили беспилотник РФ, стоимость которого оценивается в два миллиона долларов. Военные передали сбитый БПЛА соответствующим сотрудникам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики усилили обстрелы. 5 апреля боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения. Враг бил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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