На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 5 апреля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов:

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трижды у Каменки боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

четыре мины 120-го калибра оккупанты выпустили вблизи населенного пункта Гнутово

дважды враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки

трижды оккупанты обстреляли позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у Старогнатовки

по защитникам Водяного враг применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

из пулеметов крупного калибра велся огонь вблизи Богдановки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил два обстрела:

В тренде ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы: стали известны потери противника

вблизи Хутора Свободного оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм

из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия велся огонь у Крымского

"Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 4 апреля оккупанты устроили семь обстрелов, в том числе с применением тяжелых вооружений.

Кроме того, недавно на Донбассе оккупанты снова подорвались на своих же минах.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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