На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

За прошлые сутки, 5 апреля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов:
- трижды у Каменки боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- четыре мины 120-го калибра оккупанты выпустили вблизи населенного пункта Гнутово
- дважды враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки
- трижды оккупанты обстреляли позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у Старогнатовки
- по защитникам Водяного враг применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы
- из пулеметов крупного калибра велся огонь вблизи Богдановки
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил два обстрела:
- вблизи Хутора Свободного оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм
- из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия велся огонь у Крымского
"Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил", – рассказали в ООС.
Напомним, 4 апреля оккупанты устроили семь обстрелов, в том числе с применением тяжелых вооружений.
Кроме того, недавно на Донбассе оккупанты снова подорвались на своих же минах.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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