Бои на Донбассе: ВСУ хорошо потрепали боевиков

/ Фото: Минобороны Украины

Оккупационные войска продолжают нести потери на Донбассе – вчера были ликвидированы четыре боевика и один ранен. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 3 декабря составили пять человек: безвозвратные (200) – четыре (2 омсбр) и санитарные (300) – один (2 омсбр)", – написал "Штирлиц".

Реклама

В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам только в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

Отметим, что 3 декабря боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщали новости "Сегодня", враг понес большие потери в ноябре. За последний месяц осени оккупационные войска потеряли 41 человека убитыми и 66 ранеными.

А тем временем на Донбассе случилась еще одна трагедия – заживо сгорела легендарная "баба Маша". Мария Горпинич стала легендой из-за своей патриотической позиции и за время войны потеряла и мужа, и сына из-за вражеских обстрелов. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама