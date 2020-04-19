Бои на Донбассе: ВСУ усмирили боевиков, но понесли потери

На Донбассе боевики продолжают обстрелы. За прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции украинской армии с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксировано четыре обстрела:

из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского;

защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского враг по полдень применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером – вооружения боевых машин пехоты.

На Приазовье оккупанты открывали огонь по защитникам Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

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"Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения. Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника", – сообщили в ООС.

А тем временем в тылу противник тоже не сидит сложа руки. Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты дали Луганску еще одно название. Боевики дали второе советское название городу по случаю 75-летия празднования победы в Великой Отечественной войне.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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