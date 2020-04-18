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На Донбассе боевики усилили обстрелы: где было "жарко"

18 апреля, 07:12

Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 17 апреля, российские боевики устроили пять обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела:

  • рядом с Гнутово и Авдеевкой боевики ударили из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
  • вблизи Опытного противник применил автоматические станковые гранатометы.
  • у Старогнатовки боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" был зафиксирован один обстрел:

  • оккупанты выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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Без "ответки" боевики не остались. По предварительным данным разведки, украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями не менее двух российских наемников.

Напомним, 16 апреля оккупанты в целом соблюдали "режим тишины" – военные зафиксировали только один вражеский обстрел. Потерь в рядах ВСУ нет.

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А 15 апреля боевики три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах украинских военных не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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