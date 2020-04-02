В марте ВСУ понесли серьезные потери: имена и фото бойцов

Вражеские обстрелы на Донбассе не прекращаются и ВСУ периодически несут потери. Так , в марте погибли 11 военнослужащих украинской армии. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны АрмияInform.

Потери ВСУ начали нести с первого дня месяца. 1 марта погиб сержант 46-й Десантно-штурмовой бригады Сергей Русских во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое: российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.

3 марта погиб в районе Луганского старший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Владимир Черненко. Ему было всего 25 лет.

Старший солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Дмитрий Осычкин подорвался вблизи поселка Пески под Донецком на неустановленном взрывном устройстве. В бригаде отметили, что, скорее всего, это была растяжка с гранатой Ф-1.

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Лейтенант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Фирсов погиб 6 марта в результате подрыва БМП под Крымским, что в Луганской области. 40-летний дончанин был командиром взвода механизированного батальона. Офицер погиб от минно-взрывной травмы.

8 марта погиб боец 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Евгений Черных. В тот день оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовик одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих в районе поселка Опытное (между Песками и Авдеевкой, к западу от пригорода Донецка). Вследствие попадания ПТУРа Евгений погиб.

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Солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Богдан Петренко 4 марта получил тяжелые осколочные ранения головы во время обстрела позиций бригады под селом Орехово Луганской области. Тогда оккупанты совершили два налета за сутки – из минометов калибров 120 и 80 мм, а также со станкового противотанкового гранатомета. Он находился в коме почти шесть дней, но в итоге умер в харьковском госпитале.

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10 марта погибли бойцы 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Ведешин, Виктор Солтис, Илья Пережогин. Ведешин погиб от первого выстрела ПТРК и подрыва грузовика, Солтис – на полпути в госпиталь. В тот же вечер снайпер убил Пережогина.

Сержант 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Алексей Золин погиб 19 марта на одной из позиции в Луганской области от вражеского снайперского огня.

Младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Владимир Мовчанюк погиб 30 марта от пули снайпера в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

Отметим, что на передовой украинская армия тоже не сидит сложа руки и жестко наказывает врага за провокации. Только за неделю у боевиков 30 раненных и уничтоженных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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