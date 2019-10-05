Более 30 обстрелов и погибший боец: военные рассказали о ситуации на Донбассе

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В пятницу, 4 октября, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восткок" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:

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четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецка – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В тренде Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Гнутово – из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Золотого – из миномета калибра 82 мм.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных си

Напомним, 3 октября, на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб,

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