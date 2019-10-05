Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Более 30 обстрелов и погибший боец: военные рассказали о ситуации на Донбассе

5 октября, 07:25

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями вооружений

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В пятницу, 4 октября, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восткок" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:

Реклама

  • четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;
  • дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;
  • вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Верхнеторецка – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В тренде
Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Гнутово – из стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Золотого – из миномета калибра 82 мм.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных си

Напомним, 3 октября, на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб,

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина одобрила
Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробностиПолитика
На Донбассе ликвидирован снайпер
На Донбассе ликвидирован снайпер "Скрипач": фото боевикаДонбасс
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробностиДонбасс
"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась УкраинаУкраина
В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видео
В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видеоДонбасс
На Донбассе погибла молодая девушка-боец ВСУ: стали известны имя и обстоятельства
На Донбассе погибла молодая девушка-боец ВСУ: стали известны имя и обстоятельстваДонбасс

Новости партнеров

Loading...