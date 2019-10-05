Более 30 обстрелов и погибший боец: военные рассказали о ситуации на Донбассе

В пятницу, 4 октября, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восткок" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку Верхнеторецка – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку Гнутово – из стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
- неподалеку Золотого – из миномета калибра 82 мм.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных си
Напомним, 3 октября, на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб,
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