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Больше четверти россиян хотят присоединить Донбасс к России – исследование

11 июня, 19:52

Сохранение региона в составе Украины поддержала лишь треть респондентов

Последствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка. Фото: AFP

Четвертая часть жителей Российской Федерации выступает за присоединение украинского Донбасса к своему государству.

Такие результаты социологического исследования "Левада-Центра" были опубликованы 11 июня, откуда также стало ясно, что россияне не готовы платить за оккупацию Крыма.

В целом, большинство респондентов отдали свои голоса за отсоединение так называемого "Юго-Востока Украины". При этом 29% высказались за создание независимого государства и 27% – за включение такого новообразования в состав РФ.

За то, чтобы этот регион оставался в составе Украины, высказалось меньше третий россиян: 17% считают, что Киев должен предоставить Донецкой и Луганской областям больше автономии, и лишь 14% считают, что регион должен оставаться на условиях, которые были до 2014 года.

Напомним, из ранее проведенного опроса "Левада-центра" стало известно, что россияне не любят Украину и США одинаково сильно. 56% россиян признались в плохом или очень плохом отношении к этим двум государствам.

Мы также писали, что после запрета запрета въезда в Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, поток россиян уменьшился более чем на треть. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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Тег Россия, Донбасс, россияне, присоединение, аннексия

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