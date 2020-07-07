"Больше он там не работает": видео, как ВСУ засекли корректировщика боевиков

Оккупационные войска используют на фронте передовое оборудование. Недавно была уничтожена система наблюдения прямо на вышке. Но часто используются и люди для корректировки огня. Так, украинские военные засекли вражеского корректировщика на Светлодарской дуге благодаря дрону.

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Об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

"На этом видео вы видите наблюдательный пункт (НП) российских террористов глазами украинских военных. Именно с него корректировался огонь вражеской артиллерии по нашим позициям. Выявить этот наблюдательный пункт было сложно, ведь боевики его хорошо замаскировали и довольно долго досаждали украинским защитникам на Светлодарском направлении. Благодаря профессионализму и квадрокоптеру нашим военным удалось приблизиться почти вплотную и выявить НП. Поэтому вражеский корректировщик здесь больше не работает", – говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что за годы войны в Донбассе квадрокоптеры доказали свою эффективность. Благодаря им наши военные могут детально изучать позиции противника, место нахождения личного состава, корректировать огонь своих средств и исключать действия врага.

Видео: facebook.com/backandalive

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию. Противник длительное время использовал переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1", которая позволяла ему не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним.

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