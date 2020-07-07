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"Больше он там не работает": видео, как ВСУ засекли корректировщика боевиков

7 июля, 12:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник долгое время досаждал украинским воинам на Светлодарском направлении

Оккупационные войска используют на фронте передовое оборудование. Недавно была уничтожена система наблюдения прямо на вышке. Но часто используются и люди для корректировки огня. Так, украинские военные засекли вражеского корректировщика на Светлодарской дуге благодаря дрону.

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Об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

"На этом видео вы видите наблюдательный пункт (НП) российских террористов глазами украинских военных. Именно с него корректировался огонь вражеской артиллерии по нашим позициям. Выявить этот наблюдательный пункт было сложно, ведь боевики его хорошо замаскировали и довольно долго досаждали украинским защитникам на Светлодарском направлении. Благодаря профессионализму и квадрокоптеру нашим военным удалось приблизиться почти вплотную и выявить НП. Поэтому вражеский корректировщик здесь больше не работает", – говорится в сообщении.

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Волонтеры отмечают, что за годы войны в Донбассе квадрокоптеры доказали свою эффективность. Благодаря им наши военные могут детально изучать позиции противника, место нахождения личного состава, корректировать огонь своих средств и исключать действия врага.

Видео: facebook.com/backandalive

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию. Противник длительное время использовал переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1", которая позволяла ему не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним.

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Донбасс ВСУ боевики Корректировщик Вернись живым

Источник: Сегодня

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