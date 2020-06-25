ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию: видео мощного удара

Даже ОБСЕ не раз фиксировала новейшую российскую технику на украинской земле

На Донбассе боевики продолжают получать жесткую "ответку". На этот раз бойцы 24-й бригады им. короля Даниила из противотанкового ракетного комплекса уничтожили новую российскую переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".

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Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Военные отметили, что в полосе ответственности бригады на передовой противник длительное время использовал эту станцию, которая позволяла ему не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним.

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"Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций. Неоднократно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала эту переносную станцию ​​наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс. Благодаря мужеству личного состава и умелым и слаженным действиям воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУРа и уничтожить его", – сообщили в бригаде.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Как сообщали новости "Сегодня", на днях накрыли минометную позицию и жилое помещение врага – постарались бойцы разведгруппы К-2 54-й бригады ВСУ. Смотрите видео уничтожения позиции боевиков.

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