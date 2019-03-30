Бьют из БМП и выносят раненых с поля боя: фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр"

Воины 93-й бригады ВСУ освежили в памяти знания по тактической медицине

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр".

Бьют из БМП и выносят раненых с поля боя: фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e67/932/5c9e6793233d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e67/932/5c9e6793233d3.jpg 2019-03-30T04:30:00+02:00 Украина Воины 93-й бригады ВСУ освежили в памяти знания по тактической медицине

Пользуясь временным затишьем на Донбассе, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) "Холодный Яр" в зоне проведения Операция объединенных сил совершенствуют навыки стрельбы из БМП, а также освежают в памяти знания по тактической медицине.

Об этом сообщает пресс-служба 93-й бригады, которая и выложила фото занятий бойцов-"холодноярцев".























Напомним, вопрос тактической медицины особенно резко встал после того, как неделей ранее 93-я бригада ВСУ понесла потери погибшими и ранеными.

20 марта оборвалась жизнь 34-летнего солдата из Днепра Сергея Валаха (позывной "Борода"). Его БМП подорвался на вражеской мине, и боец получили ожоги 4-й степени, несовместимые с жизнью. Двое других бойцов после взрыва остались живы, однако получили ожоги разной степени тяжести и попали в госпиталь.

А 21 марта в бою погиб 36-летний Максим Сырин с позывным "Шаленый". Сквозное ранение головы не оставило ему ни единого шанса, жизнь воина оборвалась на поле боя.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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