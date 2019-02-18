Бойцы ВСУ уничтожили вражеского пулеметчика на Донбассе: появилось видео
Каждый день на одном из опорных пунктов противника не умолкал пулемет, сообщил офицер ВСУ
Бойцы ВСУ уничтожили вражеского пулеметчика на Донбассе. Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
Он выложил в сети видео меткого выстрела бойцов операции Объединенных сил, которые ракетой попали прямо в бойницу опорного пункта противника.
"Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди, воины ОСы запустили поздравительное письмо от доброжелательных украинцев. Поздравительная открытка зашла прямо в отверстие позиции, забрав в ряды 200-бригады российского пулеметчика вместе с оружием", - написал он.
Ранее офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков.
Также сообщалось, что ВСУ ответили на обстрелы: один боевик уничтожен и пятеро ранены.
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